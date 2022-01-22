Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 184 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 89 bin 926 hasta taburcu olurken bugün 417 bin 161 test yapıldı.

"GÜNLÜK VAKALARIN YARISI İSTANBUL'DA"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" dedi.