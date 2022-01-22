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Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi

22.01.2022 19:24

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 22 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 72 bin 856 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181'den 184'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 89 bin 926 olurken toplam 417 bin 161 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 184 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 89 bin 926 hasta taburcu olurken bugün 417 bin 161 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi

"GÜNLÜK VAKALARIN YARISI İSTANBUL'DA"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,18 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,37 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,18 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 140 milyon 665 bin 664 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 253 BİN 904 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 331 bin 624 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 253 bin 904 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 223 bin 870 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 72 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken 72 bin 555 de yeni vaka tespit edilmişti.

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İstanbul, Türkiye, Vefat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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