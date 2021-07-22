Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi

22.07.2021 20:19

Son dakika: Ülkemizde 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü. 22 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 9 bin 586 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 52 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 93 olurken toplam 214 bin 196 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 93 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 214 bin 196'ya yükseldi.

20 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI GÖRÜLDÜ

Türkiye'de bugün açıklanan tabloyla birlikte 20 Mayıs vaka sayısı da geçilmiş oldu. 20 Mayıs 2021 açıklanan son 24 saatlik vaka tablosunda 9 bin 385 yeni vaka tespit edilirken, 207 de vefat kayıtlara geçti.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.08'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34.86 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYON 635 BİN 725 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 155 bin 309 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 635 bin 725 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 696 bin 807 kişiye aşı yapıldı.

"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi
*#*2665* *2678*#*

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 151 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs Tablosu, Koronavirüs Aşısı, Korona tablosu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray ve F.Bahçe'yi geri çeviren Paulinho, hatırı sayılır bir maaşa Al Ahli'ye imza attı 19:47 G.Saray ve F.Bahçe'yi geri çeviren Paulinho, hatırı sayılır bir maaşa Al Ahli'ye imza attı Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu 19:03 Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler 18:07 Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti 17:53 Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor 17:32 Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun 17:03 Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun
Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu 16:16 Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu Uganda'da yüzlerce kişiye sahte koronavirüs aşısı yapıldı 15:45 Uganda'da yüzlerce kişiye sahte koronavirüs aşısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Tatilci akınına uğrayan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
17:44 Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş
17:39 Burdur Valisi duyurdu! Salda Gölü'nde, yasağa aldırmadan nargile içip çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım
17:32 Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor
17:16 Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu
17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı
16:58 Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti
16:54 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı
16:32 Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır
16:09 Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti
Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak         
20:15
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! Siirt alarm veriyor Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! Siirt alarm veriyor         
19:38
Artvin'de sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne katıp götürdü Artvin'de sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne katıp götürdü         
18:31
Selçuk Tektaş'ın vefatı derinden sarstı! Ece Erken'den küs olduğu Alişan'a barışma teklifi Selçuk Tektaş'ın vefatı derinden sarstı! Ece Erken'den küs olduğu Alişan'a barışma teklifi         
17:59
Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş         
17:45
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır         
16:32
Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık         
15:51
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!         
15:42
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil         
15:03
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum         
14:34
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
14:13
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 20:46:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement