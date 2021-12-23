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Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi

23.12.2021 19:17

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 23 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 18 bin 771 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 179'dan 168'e düştü. İyileşen hasta sayısı 21 bin 605 olurken toplam 355 bin 753 PCR testi yapıldı. Yeni seri üretime geçen Turkovac hakkında açıklamada bulunan Bakan Koca, "Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 168 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 21 bin 605 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 753 test yapıldı.

"BU MÜCADELEYİ KENDİ AŞINIZLA VERECEKSİNİZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,68 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,43 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 321 BİN 64 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 753 bin 275 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 321 bin 64 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 16 milyon 266 bin 937 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken 19 bin 95 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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