Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 23 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1767 artarak 308 bin 69'a yükseldi. Vefat sayısı ise 144 gün önceki rakamlara ulaşarak 72 oldu. Böylece toplam vefat sayısı 7 bin 711'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1767 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 72 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 711'e, toplam vaka sayısı ise 308 bin 69'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1027 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1027 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi

"AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:02

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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