Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu

Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi

Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?