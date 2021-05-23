Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi
23.05.2021 19:29
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 23 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 710'u semptomatik olmak üzere 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi. Vefat sayısı 197 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 202 oldu.
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23.05.2021 19:33:54. #1.11#
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