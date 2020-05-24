Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde açıkladığı verilere göre ülkemizde koronavirüsten son 24 saatte 32 kişi vefat etti, bin 141 kişide ise koronavirüs tespit edildi.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI"

Bakan Koca, verileri paylaşırken şunları yazdı: "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir."

1092 HASTA DAHA İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanı'nın da dikkat çektiği verilere göre bugün 1092 hasta daha iyileşti ve toplam iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı. 769 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken 385 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI 24 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan bugün son 24 saatte 24 bin 589 kişiye koronavirüs testi yapılırken salgının Türkiye'de başlamasından bu yana test sayısı 1 milyon 832 bin 262'ye ulaştı.