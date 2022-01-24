Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 156 kişi vefat etti, 67 bin 23 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre;67 bin 23 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 156 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 78 bin 362 hasta taburcu olurken bugün 392 bin 281 test yapıldı.

"OMİCRON SALGININ SON BULMASININ UMUDU OLABİLİR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,23 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,39 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,23 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 140 milyon 938 bin 758 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 282 BİN 544 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 349 bin 728 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 282 bin 544 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 393 bin 523 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 65 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken 65 bin 503 de yeni vaka tespit edilmişti.