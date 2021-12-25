Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi

25.12.2021 20:34

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları, yeni Omicron varyantının da etkisiyle yeniden 20 binin üstüne çıktı. 25 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 20 bin 470 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 133'den 145'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 22 bin 109 olurken toplam 357 bin 536 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 145 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 109 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 536 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi

"VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,79 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,49 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,79 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 349 bin 256'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 387 BİN 150 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 789 bin 326 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 387 bin 150 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 16 milyon 979 bin 902 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybederken 18 bin 910 da yeni vaka tespit edilmişti.

YORUMLAR
500

Omicron, Türkiye, Aralık, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler         
20:36
Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek         
20:32
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü         
16:09
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05

Son Dakika Haberleri
20:34 Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi
20:31 Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek
20:28 Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar
20:27 Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı
19:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz
19:23 Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi
19:19 Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi
19:16 Ünlü manken Natasha Oakley paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Takipçileri uyarı mesajları attı
18:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron
18:42 Gol sevinci gündem oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin perde arkasını anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 20:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement