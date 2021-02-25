Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi

25.02.2021 20:59

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 25 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766'ya yükseldi. Bugün 73 kişi koronadan hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 192 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 358'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 766'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 210 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 192 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 9 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 660'ı semptomatik olmak üzere 9 bin 561 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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