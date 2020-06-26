Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azaldı. 26 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 65'e yükseldi. 1396 yeni vakayla toplam vaka sayısı 194 bin 511 oldu.

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 26 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1396 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 194 bin 511'e çıktı.

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19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 65 oldu.

TEST SAYISI 51 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 51 bin 198 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 186 bin 622'yi buldu.

1492 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1492 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 167 bin 198'e yükseldi. Öte yandan 963 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 382 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

"İYİLEŞENLER TANI KONANLARDAN 96 FAZLA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:18 

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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