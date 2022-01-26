Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 188 kişi vefat etti, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 188 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 85 bin 501hasta taburcu olurken bugün 416 bin 536 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN KRONİK HASTA VE YAŞLILARA UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kronik hastaların, yaşlıların Covid-19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,29 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,43 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,29 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 141 milyon 252 bin 329 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 317 BİN 284 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 371 bin 915 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 317 bin 284 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 580 bin 98 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 76 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken 76 bin 341 de yeni vaka tespit edilmişti.