Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi

26.02.2021 19:34

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 26 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971'e yükseldi. Bugün 74 kişi koronadan hayatını kaybetti. İyileşen sayısı bugün 10 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 74 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 971'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 282 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 195 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

VAKA SAYISI 9 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, 658'i semptomatik olmak üzere 9 bin 572 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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