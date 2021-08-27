Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 244 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 528 hasta taburcu olurken bugün 295 bin 647 test yapıldı.

"VAKA SAYIMIZ DÜNE GÖRE AZ OLSA DA ÇOK YÜKSEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı! " ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 76.57'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 76.57 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58.62 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 36 MİLYON 388 BİN 775 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 47 milyon 528 bin 894 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 36 milyon 388 bin 775 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 268 bin 21 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 616 de yeni vaka tespit edilmişti.