Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1467 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 997'ye, toplam vaka sayısı ise 314 bin 433'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1116 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1116 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630'a yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.

BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİREN HABER

Bakan Koca, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" ifadelerini kullandı.