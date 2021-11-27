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Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi

27.11.2021 20:36

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşüş gösterdi. 27 Kasım'da 24 saatlik verilere göre, 23 bin 759 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201'den 192'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 103 olurken, toplam 358 bin 274 PCR testi yapıldı. Gündemdeki Nu varyantı hakkında açıklamada bulunan Bakan Koca, "Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 192 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 103 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 274 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,08 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,52 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,08 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 58 bin 425'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi

Nu varyantı, Türkiye, Vefat, Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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