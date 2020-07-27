Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 27 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 45 bin 283 test yapıldı ve 919 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 630'a, toplam vaka sayısı ise 227 bin 19'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 210 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 982 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 210 bin 469'a yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 392, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 392 oldu.

YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.