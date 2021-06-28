Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Türkiye'de de görülen mutantta korkutan sonuç! Tam aşılılar da bir yaş grubu da tehlikede

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 431'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 58 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 634'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 327 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 751 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 390'ı semptomatik olmak üzere 4 bin 883 yeni vaka tespit edilmişti.

VAKA SAYILARINDA 5 BİN HEDEFİ BELİRLENMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısının ardından vaka sayısındaki hedefin 5 binin altına inmek olduğunu vurgulamıştı.