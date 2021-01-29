Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi

29.01.2021 19:27

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 29 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Bugün 131 kişi hayatını kaybederken, 10 gündür düşüşte olan vefat sayısı tekrar yükselişe geçti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 131 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 736'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 464 bin 30'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 93 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a, ağır hasta sayısı ise bin 740'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

VEFAT SAYISI TEKRAR 130'UN ÜZERİNE ÇIKTI

En son 19 Kasım 2020'de vefat edenlerin sayısı 123 olarak açıklanırken, dün 70 gün sonra ilk kez vefat sayısı 130'un altına indi. Bugün düne göre vefat sayısında artış yaşanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı tekrar 130'un üzerine çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10 GÜN SONRA TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan 19 Ocak2021 tarihinde yükseliş gösteren vefat sayısı o tarihten sonra kademeli olarak düşüşe geçti. 10 günlük düşüşün ardından vefat sayısı bugün ilk kez yükseliş gösterdi.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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