 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi.

Son Güncelleme: 18.10.2023 23:19

Son dakika: Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 gün yas ilan edildi.

HASTANE KATLİAMINDA 471 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dün akşam Gazze'de hastaneyi hedef alan kanlı saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, Türkiye de harekete geçti.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."

Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

MİLLİ YASTA NELER OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

EN SON 6 ŞUBAT'TA İLAN EDİLMİŞTİ

Ülkemizde en son 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

Recep Tayyip Erdoğan, Milli Yas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. - Son Dakika


Son Dakika
23:04 Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi.
22:54 Hayranları yıkılmıştı! 32 yaşında futbolu bırakan Hazard, nedenini de söyledi
22:25 BBP Genel Başkanı Destici'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki: O koltukta bir saniye oturma
21:29 ABD'nin Akdeniz'deki uçak gemileri Putin'i kızdırdı: Hepsi füzelerimizin menzilinde
21:21 İstanbul'da göstericiler İsrail Konsolosluğu'na havai fişek attı
21:20 Cedi Osman, ''Milli formayı reddetti'' diyen Hidayet Türkoğlu'na jet hızında yanıt verdi
20:57 ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı
20:25 Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı
20:24 45 gündür kayıp olan kadın, zeytinlikte ölü bulundu
20:17 ''Sinan Aygün'' sorusuna sinirlenen Akşener, gazeteciyi azarladı: Bundan sonra görüştüğüm her kişi için, ''İzin veriyor musunuz?'' diye soracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 23:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement