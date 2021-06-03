Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 114 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 882'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 270 bin 299'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 540 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 219 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

HASTA SAYISI İLK KEZ 563 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Günlük koronavirüs tablosuna göre; semptomatik vaka sayıları yani hasta kabul edilenler 563'e düşerek salgının başından bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.

DÜN VAKA SAYILARI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybederken, 586'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 181 yeni vaka tespit edilmişti.