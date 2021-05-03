Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi

03.05.2021 19:44

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 3 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2501 semptomatik olmak üzere 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121'e yükseldi. Vefat sayısı 347 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 438 oldu. Dün iyileşen hasta sayısı 75 bini geçerken, bugünkü rakamlar 35 bin civarlarında kaldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2501'si semptomatik olmak üzere toplam 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 347 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 191'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 900 bin 121'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 438 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 438 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi

VEFAT SAYISI HALEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 340 kişi hayatını kaybederken, 2587'si semptomatik olmak üzere 25 bin 980 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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