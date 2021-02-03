Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi

03.02.2021 20:13

Son dakika: Kısıtlamalarda gevşemenin konuşulduğu ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 3 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi. Vefat sayısı 117 artarak 26 bin 354'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 354'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 314 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye, ağır hasta sayısı ise bin 523'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Esenyurt'ta 3 kişi otomobille kovaladıkları adamı kurşuna tuttular Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi
Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş         
19:44
Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı         
19:37
Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
19:27
Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı         
18:38
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var         
17:42
Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum         
15:31
Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi         
14:31
Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı         
14:15
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 20:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei