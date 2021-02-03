Son dakika: Kısıtlamalarda gevşemenin konuşulduğu ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 3 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi. Vefat sayısı 117 artarak 26 bin 354'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 354'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 314 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye, ağır hasta sayısı ise bin 523'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.
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3.02.2021 20:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika