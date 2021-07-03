Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 478'i semptomatik olmak üzere toplam 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 874'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 913 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e yükselirken, ağır hasta sayısı 702 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

19 KASIM'DAKİ SEVİYELERE DÜŞTÜ

Bugünün açıklanan verilen ardından, hasta sayıları uzun aradan sonra 19 Kasım'daki seviyelere inmiş oldu. 19 Kasım'da 24 saatte 157 bin 756 koronavirüs testi yapılmış, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konulmuştu. 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 918 kişi hastalığı atlatmıştı.

DÜN VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 461'i semptomatik olmak üzere 4 bin 891 yeni vaka tespit edilmişti.