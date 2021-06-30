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Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi

30.06.2021 20:48

Son dakika: Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 30 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 522'si semptomatik olmak üzere 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652'ye yükseldi. Vefat sayısı 45 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle 2 Eylül'den sonra ilk defa vefat sayısı 45'e düşmüş oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 191 oldu. Diğer yandan ağır hasta sayısı ise 727 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 522'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 732'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 425 bin 652'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 101 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e yükselirken, ağır hasta sayısı 727 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

2 EYLÜL'DEN SONRA İLK KEZ

Türkiye'de koronavirüs vefat sayısı en son 2 Eylül'de 45'e düşmüştü. 2 Eylül'de açıklanan tabloda 45 hasta vefat etmiş, 947 hasta ise iyileşmişti. Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, toplam vaka sayısı 273 bin 301, toplam vefat sayısı 6 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 246 bin 8 76 olmuştu.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 510'u semptomatik olmak üzere 5 bin 846 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi

Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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