Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 522'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 732'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 425 bin 652'ye yükseldi.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 101 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e yükselirken, ağır hasta sayısı 727 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.
Türkiye'de koronavirüs vefat sayısı en son 2 Eylül'de 45'e düşmüştü. 2 Eylül'de açıklanan tabloda 45 hasta vefat etmiş, 947 hasta ise iyileşmişti. Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, toplam vaka sayısı 273 bin 301, toplam vefat sayısı 6 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 246 bin 8 76 olmuştu.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 510'u semptomatik olmak üzere 5 bin 846 yeni vaka tespit edilmişti.
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