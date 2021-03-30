Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi

30.03.2021 20:46

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün rekor kırdı. 30 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi. Vefat sayısı 155 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 19 bin 925 oldu. Bugüne kadar vaka sayılarındaki en yüksek rakam, 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere toplam 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 155 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 385'e toplam vaka sayısı ise 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 925 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 54 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan koronavirüs salgınında ülkemizde 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 vaka görülmüştü.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybederken, 1325'i semptomatik olmak üzere 32 bin 404 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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