Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi

30.01.2021 19:58
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi, System.String[]

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 30 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901'e yükseldi. Vefat sayısı 129 artarak 25 bin 865'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 865'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 470 bin 901'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 100 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e, ağır hasta sayısı ise bin 692'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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