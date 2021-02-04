Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi

04.02.2021 19:02

Son dakika: Türkiye'de 4 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 627'si semptomatik olmak üzere 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988'e yükseldi. 113 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 26 bin 467'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 627'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 113 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 467'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 508 bin 988'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi

İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 815 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504'e, ağır hasta sayısı ise bin 501'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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