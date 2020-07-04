Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azalırken vefat sayısı arttı. 4 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 206'ya yükseldi. 1154 yeni vakayla toplam vaka sayısı 204 bin 610 oldu.

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 4 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1154 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 204 bin 610'a çıktı.

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20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 206 oldu.

TEST SAYISI 48 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 48 bin 248 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 584 bin 66'yı buldu.

1214 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1214 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 179 bin 492'ye yükseldi. Öte yandan 1093 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 378 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

"VAKALARIN AZALMA SEYRİ YAVAŞ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. " ifadelerini kullandı.

DÜN 19 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

3 Temmuz koronavirüs verilerinde 19 kişinin hayatını kaybetmiş, 1172 yeni vaka tespit edilmişti.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 20:53 

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika

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