Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi

05.12.2020 19:07

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vefat sayısı yine rekor kırdı. 5 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 128'i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 533 bin 198 oldu. Vefat sayısı ise 196 artarak 14 bin 705'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 128'i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 705'e, toplam hasta sayısı ise 533 bin 198'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4100 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4100 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 427 bin 242'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e, ağır hasta sayısı ise 5800'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 768 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 533 bin 198 olarak görünüyor.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ TEK SEBEBİ TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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