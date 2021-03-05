Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Küs olduğu eşiyle barışmaya giden koca, kadını vurup intihar etti

Korgeneral Erbaş'la ilgili detay tüyleri diken diken etti! "Keşke biz de şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra kaza olmuş