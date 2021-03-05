Son Dakika: Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi
05.03.2021 20:13
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı. 5 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 698'i semptomatik olmak üzere 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460'a yükseldi. Vefat sayısı 62 kişi oldu.
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5.03.2021 20:21:35. #1.12#
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