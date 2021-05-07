Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 can kaybı, 22 bin 388 yeni vaka - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2401'i semptomatik olmak üzere toplam 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 304 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 187'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 977 bin 982'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 298 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 378 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VEFAT SAYISI HALEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 356 kişi hayatını kaybederken, 2414'ü semptomatik olmak üzere 26 bin 476 yeni vaka tespit edilmişti.