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Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi

06.02.2022 19:38

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 6 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 87 bin 934 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 201 oldu. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 76 bin 552 olurken toplam 412 bin 352 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 201 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 76 bin 552 hasta taburcu olurken bugün 412 bin 352 test yapıldı.

"İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,60 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,62 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,60 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 142 milyon 910 bin 46 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 509 BİN 65 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 491 bin 657 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 509 bin 65 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 572 bin 77 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 98 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken 98 bin 715 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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