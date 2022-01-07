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Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi

07.01.2022 20:13

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 7 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 63 bin 214 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 156'dan 157'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı 29 bin 197 olurken toplam 406 bin 796 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 157 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 197 hasta taburcu olurken bugün 406 bin 796 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi

"OMİCRON KAYNAKLI VAKALAR HASTANELERE BENZER DÜZEYDE YANSIMADI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,53 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,94 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,53 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 135 milyon 618 bin 50 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 798 BİN 496 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 67 bin 961 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 847 bin 785 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 21 milyon 148 bin 569 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 68 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken 68 bin 413 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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