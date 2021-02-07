Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi

07.02.2021 20:06

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 7 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 623'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 26 bin 797'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 623'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 112 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 797'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 531 bin 456'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 201 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya, ağır hasta sayısı ise bin 317'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

6 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 618'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 685'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786'ya yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 89 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e, ağır hasta sayısı ise bin 337'e düştü. Ağır hasta sayısı tam 143 gün sonra yani 16 Eylül'de aynı seviyeleri görmüştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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