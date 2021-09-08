Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23914 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 262 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 437 hasta taburcu olurken bugün 308 bin 437 test yapıldı.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81.60 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 81.60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63.31 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 298 BİN 396 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 50 milyon 648 bin 789 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyon 298 bin 396 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 208 bin 878 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 638 de yeni vaka tespit edilmişti.