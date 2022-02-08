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Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi

08.02.2022 19:52
Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düne göre artış yaşandı. 8 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 111 bin 96 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 241 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olurken toplam 452 bin 363 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 241 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 82 bin 168 hasta taburcu olurken bugün 452 bin 363 test yapıldı.

BAKAN KOCA, İSTANBUL'DAKİ VERİLERLE DİĞER İLLERİ UYARDI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,66 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,66 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,66 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 548 BİN 851 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 517 bin 69 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 548 bin 851 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 788 bin 884 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 96 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken 96 bin 514 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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