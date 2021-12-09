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Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

09.12.2021 21:51

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek Bakan Koca'nın belirlediği 20 bin hedefinin altına indi. 9 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 19 bin 696 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 192'den 195'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 27 bin 263 olurken toplam 350 bin 522 PCR testi yapıldı. Tablo ile ilgili Bakan Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 195 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 27 bin 263 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 522 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

"AVRUPA'DA GÖRÜLEN ANİ ARTIŞLAR ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,88 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,97 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,88 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 394 bin 26'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 821 BİN 293 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 468 bin 112 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 821 bin 293 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 531 bin 916 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken 20 bin 874 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aralık, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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