Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 37 bin 225 test yapıldı. Bu kapsamda 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 kişi vefat etti, 3 bin 218 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, vaka sayısı 172 bin 114, vefat sayısı 4 bin 729, yoğun bakımdaki hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281, iyileşen sayısı ise 144 bin 598 oldu.

"VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL VERİ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verileri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir" ifadelerini kullandı.