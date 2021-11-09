Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi
09.11.2021 21:37
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 9 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 662 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187'den 196'ya çıktı. İyileşen hasta sayısı 28 bin 859 olurken toplam 359 bin 560 PCR testi yapıldı.
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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika