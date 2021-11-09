Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti

Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur