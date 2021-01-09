Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi

09.01.2021 18:59

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 9 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; bin 103'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118'e yükseldi. Vefat sayısı ise 181 artarak toplamda 22 bin 631'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 631'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 317 bin 118'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 902 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 33 bin 695'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 903'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

"KISITLAMA VE TEDBİRLER NETİCE VERİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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