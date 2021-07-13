Son Dakika: Türkiye'de delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde 750 kişide tespit edildi
13.07.2021 11:59
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada delta varyantı vaka sayısının 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. 36 ilde delta varyantı görülürken Bakan Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
13.07.2021 12:09:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde 750 kişide tespit edildi - Son Dakika