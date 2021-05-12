Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu - Son Dakika
Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
12.05.2021 10:05
Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay 95 bin 863 konut satıldı. Böylece 2020 yılının nisan ayına göre satışlarda yüzde 124,1'lik artış yaşandı.
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12.05.2021 10:43:09. #1.12#
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