Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 1 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 44 bin 846 test yapıldı ve 996 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 710'a, toplam vaka sayısı ise 231 bin 869'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 215 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 981 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 215 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,7 oldu.