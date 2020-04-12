Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1198'e, vaka sayısı ise 56 bin 956'ya yükseldi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 720 test yapıldı ve 4 bin 789 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 97 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 artarak 1198'e, vaka sayısı ise 4 bin 789 artarak 56 bin 956'ye yükseldi.

481 HASTA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 481 hasta taburcu oldu. Böylece koronavirüs salgınından iyileşen hasta sayısı 3 bin 446'ya yükselmiş oldu.

"YOĞUN BAKIMA GEÇİŞTE AZALMA EĞİLİMİ SÜRÜYOR"

Öte yandan, son 24 saatteki koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıklayan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önemli mesajlar verdi. Bakan Koca, yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" ifadelerini kullandı.