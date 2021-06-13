Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı
13.06.2021 19:54
Son dakika: Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı. Ayrıca nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı ve aşılananların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.
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13.06.2021 20:25:12. #1.11#
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