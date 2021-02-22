Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

22.02.2021 19:59
Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti., System.String[]

Son dakika sağlık haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran, Bakan Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamasını yalanladı Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bu sezon bir ilk yaşandı Vicdansızlar, yüzde 90 engelli vatandaşı öldüresiye dövdü Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PKK ile kol kolayız" mesajı veren ABD'li komutana tepki: Bu nasıl müttefiklik?         
19:02
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu         
18:20
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi         
17:15
Gara'daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi Gara'daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi         
16:37
Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı         
16:12
Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor         
15:48
Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi Arabadan kurşun yağmuruna tutulan kadın sokak ortasında can verdi         
15:39
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 20:14:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei