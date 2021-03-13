Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
13.03.2021 19:09
Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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