Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
10.05.2021 20:07
Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü