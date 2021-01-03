Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

03.01.2021 19:31
Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 950 bin 829'a ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, vefat sayısı 21 bin 488, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu
Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor         
19:37
Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım         
18:57
6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı         
18:03
Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu         
17:19
İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı         
16:38
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 19:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei